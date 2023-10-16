Автобус с 25 пассажирами опрокинулся в ЛНР. Трое в реанимации

МЧС России
Рейсовый автобус, ехавший с пассажирами, попал в ДТП в ЛНР утром 16 октября. По разным данным, пострадали от 8 до 11 человек. Это уже вторая серьезная авария с участием автобуса утром понедельника.
Около 9 часов утра в Станице Луганской столкнулись автомобиль Renault Sandero и рейсовый автобус марки «Богдан», ехавший по маршруту Луганск — Станица Луганская, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. В салоне автобуса в этот момент находились 25 пассажиров. От удара он опрокинулся.
По данным МЧС региона, в результате ДТП пострадали 11 человек, все — пассажиры автобуса. МЧС России сообщает о восьми пострадавших. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину и вместе с двумя серьезно пострадавшими женщинами транспортировали в скорые. Их в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Остальных пострадавших увезли в местную городскую больницу.
Во избежание возгорания пожарные отключили аккумулятор автомобиля и смыли вытекшие на дорогу горюче-смазочные материалы. По факту ДТП ведется следствие, добавляют в ведомстве.
Напомним, этим же утром тяжелое ДТП с автобусом произошло в Приморском крае. Туристический автобус, который вез из Китая в РФ 51 пассажира, съехал с дороги и опрокинулся. Двое пассажиров погибли, 40 пострадали. Из них 19 человек госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.