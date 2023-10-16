Автобус с 25 пассажирами опрокинулся в ЛНР. Трое в реанимации

Рейсовый автобус, ехавший с пассажирами, попал в ДТП в ЛНР утром 16 октября. По разным данным, пострадали от 8 до 11 человек. Это уже вторая серьезная авария с участием автобуса утром понедельника.



Около 9 часов утра в Станице Луганской столкнулись автомобиль Renault Sandero и рейсовый автобус марки «Богдан», ехавший по маршруту Луганск — Станица Луганская, сообщает пресс-служба МЧС ЛНР. В салоне автобуса в этот момент находились 25 пассажиров. От удара он опрокинулся.