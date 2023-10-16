АТОР: Автобус, попавший в смертельное ДТП в Приморье, возил туристов на шопинг

После ДТП с туристическим автобусом в Приморском крае 16 октября госпитализировали почти три десятка пассажиров. По информации Ассоциации туроператоров, это мог быть шопинг-тур.
По информации источников «Вестника АТОР», в Китай туристов возила местная фирма, которая в том числе занимается организацией шопинг-туров. При этом туроператор воспользовался услугами китайского перевозчика, в связи с чем пока неизвестно, смогут ли пострадавшие претендовать на страховые выплаты. Как пояснили изданию представители турбизнеса, когда договор на перевозку заключается с российской компанией, автоматическое страхование пассажира входит в стоимость билета; работает ли так же в случае с китайским перевозчиком — судить сложно, а обязательная международная страховка заканчивается в момент пересечения границы в обратную сторону.
Напомним, что утром понедельника в Хасанском районе Приморья туристический автобус, перевозивший 51 пассажира, съехал в кювет на 74-м километре автодороги Раздольное — Хасан и опрокинулся. По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин КНР, не учел скоростной режим, сообщили в ГУ МВД по Приморскому краю. В результате два человека погибли, 40 человек пострадали. В Хасанскую центральную районную больницу доставили 30 пострадавших, после первичного осмотра 29 из них были госпитализированы, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона. Все пассажиры автобуса — граждане России, они ехали из Китая в Уссурийск.
СУ СК РФ по Приморскому краю возбудило по факту ДТП уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД), сообщает пресс-служба следственного комитета Приморья.