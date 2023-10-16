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    Автобус с русскими туристами из Китая опрокинулся в Приморье, есть жертвы

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    5 комментариев

    Автобус с туристами, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет в Приморье 16 октября, сообщает краевое министерство ГО и ЧС. По предварительной информации МЧС, в автобусе находились 49 российских туристов, которые следовали из КНР в Россию.

    Прокуратура Приморского края

    Прокуратура Приморского края уточняет, что ДТП произошло на 74-м километре региональной трассы Раздольное — Хасан. Водитель автобуса (иностранный гражданин) не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. В салоне, помимо водителя, находился 51 пассажир (все пассажиры — граждане РФ).

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    «По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил съезд в кювет», — информирует полиция.

    По данным полиции, 20 пассажиров получили травмы и были госпитализированы, двое погибли. По информации Минздрава края, 13 человек с травмами в среднетяжелом состоянии, четыре пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии.

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    Комментарии 5

    Гость16 Окт 2023 в 11:26
    Автобус с российскими туристами, а не с русскими.
    +0−1
    Гость16 Окт 2023 в 11:20
    В Тайване и Египте то каждый день наши граждане опрокидываются, а тут только один автобус с туристами.
    +0−2
    Гость16 Окт 2023 в 11:15
    51 пассажир - не многовато?
    +0−0
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