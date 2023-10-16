Композитор Геннадий Гладков ушёл из жизни

Российский композитор Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет. Народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и премии «Ника».

Автор, чью музыку каждый знал с детства, он написал песни для десятков мультфильмов и кинокартин — от «Наша крыша — небо голубое» и «Я на солнышке лежу» до «Уно, уно, уно, ун моменто» и «Давайте негромко, давайте вполголоса».

Среди тех, кому он дал музыкальные голоса, — персонажи анимационных фильмов «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Как Львёнок и Черепаха пели песню», «Голубой щенок», серии мультфильмов про «38 попугаев».

А среди самых известных художественных фильмов — «Джентльмены удачи», «Новогодние приключения Маши и Вити», «12 стульев» (Марка Захарова, с Андреем Мироновым), «Собака на сене», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов» и другие.

Однако Геннадий Гладков работал и в академических жанрах — написал оперу, балет, оперетту…



Он был родом из Москвы, из музыкальной семьи — его дед аккомпанировал на гармошке знаменитой Лидии Руслановой, отец играл на баяне и аккордеоне в оркестре Александра Цфасмана. Юный Геннадий учился музыке в Мерзляковской школе-училище при консерватории, поступил в Центральную музыкальную школу.



Однако музыку чуть не бросил — пошел в химический техникум и работал начальником смены на заводе. А потом передумал. После музучилища окончил консерваторию, а затем и ее аспирантуру, стал преподавать в ведущих музыкальных учреждениях страны — в Московском хоровом училище и в институте имени Гнесиных.

