В НИИ Джанелидзе скончался мужчина, который подорвался на бензопиле

Житель Архангельской области умер в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе днем 15 октября. В селе Малая Товра с мужчиной случилась беда — рядом с ним взорвалась бензопила. Причиной стало неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно «Фонтанке», 7 октября пациента привезли в Петербург и поместили в реанимацию с глубокими ожогами половины тела и осложнениями в виде сепсиса и пневмонии. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь пострадавшего не удалось. В воскресенье утром он умер. Тело мужчины направлено в морг.