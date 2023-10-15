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    В НИИ Джанелидзе скончался мужчина, который подорвался на бензопиле

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    Житель Архангельской области умер в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе днем 15 октября. В селе Малая Товра с мужчиной случилась беда — рядом с ним взорвалась бензопила. Причиной стало неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.

    Как стало известно «Фонтанке», 7 октября пациента привезли в Петербург и поместили в реанимацию с глубокими ожогами половины тела и осложнениями в виде сепсиса и пневмонии. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь пострадавшего не удалось. В воскресенье утром он умер. Тело мужчины направлено в морг.

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    Комментарии 3

    Гость15 Окт 2023 в 22:03
    и есть
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