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    Набережная Смоленки скрылась под водой. Место пешеходов заняли утки

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    10 комментариев

    Набережная реки Смоленки скрылась под толщей воды. Последствия озорства циклона «Тино» на Васильевском острове наблюдал корреспондент «Фонтанки» днем 15 октября. Река поглотила пешеходную часть набережной и добралась почти до второй ступени лестничных маршей.

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    Новые водные маршруты облюбовали утки и любители острых ощущений: граждане пытались бороздить затопленную территорию на электросамокатах.

    «Фонтанка.ру»

    Днем в воскресенье порывы ветра в акватории Финского залива достигали 25 метров в секунду. Предотвратив особо опасное подтопление в 222 сантиметра, комплекс защитных сооружений открыл затворы дамбы. Уровень воды на гидропосту у Горного университета держится на отметке 124 сантиметра. Подтопленными оказались пристани в центре города. Неспокойно и на берегу залива. Как рассказывают горожане, в Курортном районе между Солнечным и Репино ручьи превратились в реки, а вода залива местами вплотную примыкает к лесу, поглотив пляж.

    Накануне прибрежную полосу возле Парка 300-летия разгул стихии превратил в настоящую свалку.

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    Комментарии 10

    Гость15 Окт 2023 в 19:32
    Уточкам раздолье.
    +0−0
    Гость15 Окт 2023 в 19:21
    Не верю!

    Давайте фотки!
    +1−0
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