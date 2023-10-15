Набережная Смоленки скрылась под водой. Место пешеходов заняли утки

Набережная реки Смоленки скрылась под толщей воды. Последствия озорства циклона «Тино» на Васильевском острове наблюдал корреспондент «Фонтанки» днем 15 октября. Река поглотила пешеходную часть набережной и добралась почти до второй ступени лестничных маршей.
Новые водные маршруты облюбовали утки и любители острых ощущений: граждане пытались бороздить затопленную территорию на электросамокатах.
«Фонтанка.ру»
Днем в воскресенье порывы ветра в акватории Финского залива достигали 25 метров в секунду. Предотвратив особо опасное подтопление в 222 сантиметра, комплекс защитных сооружений открыл затворы дамбы. Уровень воды на гидропосту у Горного университета держится на отметке 124 сантиметра. Подтопленными оказались пристани в центре города. Неспокойно и на берегу залива. Как рассказывают горожане, в Курортном районе между Солнечным и Репино ручьи превратились в реки, а вода залива местами вплотную примыкает к лесу, поглотив пляж.
Накануне прибрежную полосу возле Парка