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    Как выглядит Парк 300-летия в Петербурге после шторма. «Фонтанка» узнала, кто и когда приведет его в порядок

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    После субботнего шторма пляж Парка 300-летия Петербурга превратился в самую настоящую свалку. Как только стихия смирила пыл, фотограф «Фонтанки» прогулялся по разоренной территории и запечатлел на камеру разрушительные последствия ее разгула.

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    Утром 15 октября десятки метров береговой линии усеяны обломками строительного мусора и арматуры. Местами на песок выбросило огромные куски бордюрного камня, фрагменты кирпичной кладки и тротуарную плитку. И это не говоря уже о корягах, торчащих из песка у кромки воды.

    Неистовые волны унесли с собой в море тонны песка, размыв береговые укрепления, — из разломов грунта щетинятся их разрушенные части.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Прогулка в парке вдоль Финского залива не сулит горожанам приятных впечатлений и сопряжена с опасностью напороться на острые предметы.

    Чтобы привести пляж в порядок, понадобятся серьезные усилия. Вот только кто в ответе за наведение марафета, выяснить оказалось не так-то просто.

    Формально само учреждение «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» находится в ведении комитета по благоустройству Петербурга. Обратиться в комблаг «Фонтанке» предложили и в администрации Приморского района, на чьей территории он находится.

    Как указано в разделе информации «О нас» на сайте парка, комитет отвечает за уборку, ремонт оборудования и благоустройство, но только на территориях, имеющих отношение непосредственно к парку. А пляж — это не парк.

    — Прибрежная зона не находится на содержании комитета по благоустройству, — подтвердили «Фонтанке» в комитете.

    Как уточнили районные власти, береговая линия между Парком 300-летия и флагштоками — зона ответственности ООО «Зенит-Арена».

    «Сегодня буря еще продолжается, по прогнозам, к понедельнику она будет стихать, и приводить пляж в порядок прямо сейчас не имеет смысла. Как только шторм стихнет, мы сразу начнем убирать мусор и приводить прибрежную зону в порядок, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, управляющей стадионом «Газпром Арена».

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