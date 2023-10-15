Как выглядит Парк 300-летия в Петербурге после шторма. «Фонтанка» узнала, кто и когда приведет его в порядок

После субботнего шторма пляж Парка
Утром 15 октября десятки метров береговой линии усеяны обломками строительного мусора и арматуры. Местами на песок выбросило огромные куски бордюрного камня, фрагменты кирпичной кладки и тротуарную плитку. И это не говоря уже о корягах, торчащих из песка у кромки воды.
Неистовые волны унесли с собой в море тонны песка, размыв береговые укрепления, — из разломов грунта щетинятся их разрушенные части.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Прогулка в парке вдоль Финского залива не сулит горожанам приятных впечатлений и сопряжена с опасностью напороться на острые предметы.
Чтобы привести пляж в порядок, понадобятся серьезные усилия. Вот только кто в ответе за наведение марафета, выяснить оказалось не так-то просто.
Формально само учреждение «Парк
Как указано в разделе информации «О нас» на сайте парка, комитет отвечает за уборку, ремонт оборудования и благоустройство, но только на территориях, имеющих отношение непосредственно к парку. А пляж — это не парк.
— Прибрежная зона не находится на содержании комитета по благоустройству, — подтвердили «Фонтанке» в комитете.
Как уточнили районные власти, береговая линия между Парком
«Сегодня буря еще продолжается, по прогнозам, к понедельнику она будет стихать, и приводить пляж в порядок прямо сейчас не имеет смысла. Как только шторм стихнет, мы сразу начнем убирать мусор и приводить прибрежную зону в порядок, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании, управляющей стадионом «Газпром Арена».