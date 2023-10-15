Как выглядит Парк 300-летия в Петербурге после шторма. «Фонтанка» узнала, кто и когда приведет его в порядок

После субботнего шторма пляж Парка 300-летия Петербурга превратился в самую настоящую свалку. Как только стихия смирила пыл, фотограф «Фонтанки» прогулялся по разоренной территории и запечатлел на камеру разрушительные последствия ее разгула.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Утром 15 октября десятки метров береговой линии усеяны обломками строительного мусора и арматуры. Местами на песок выбросило огромные куски бордюрного камня, фрагменты кирпичной кладки и тротуарную плитку. И это не говоря уже о корягах, торчащих из песка у кромки воды.

Неистовые волны унесли с собой в море тонны песка, размыв береговые укрепления, — из разломов грунта щетинятся их разрушенные части.

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Прогулка в парке вдоль Финского залива не сулит горожанам приятных впечатлений и сопряжена с опасностью напороться на острые предметы. Чтобы привести пляж в порядок, понадобятся серьезные усилия. Вот только кто в ответе за наведение марафета, выяснить оказалось не так-то просто. Формально само учреждение «Парк 300-летия Санкт-Петербурга» находится в ведении комитета по благоустройству Петербурга. Обратиться в комблаг «Фонтанке» предложили и в администрации Приморского района, на чьей территории он находится.

Как указано в разделе информации «О нас» на сайте парка, комитет отвечает за уборку, ремонт оборудования и благоустройство, но только на территориях, имеющих отношение непосредственно к парку. А пляж — это не парк. — Прибрежная зона не находится на содержании комитета по благоустройству, — подтвердили «Фонтанке» в комитете. Как уточнили районные власти, береговая линия между Парком 300-летия и флагштоками — зона ответственности ООО «Зенит-Арена».