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    Дамбу открыли. Посмотрите, как поднялась вода в центре Петербурга

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    4 комментария

    В Петербурге продолжает хозяйничать циклон «Тино». В акватории Финского залива порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Несмотря на погоду, затворы комплекса защитных сооружений открылись в 15:00. Тем временем уровень воды в Горном университете продолжает оставаться высоким и составляет 124 сантиметра. Пристани набережных в центре местами подтоплены. Поднявшуюся воду видно невооруженным глазом.

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    Страдает от непогоды и область. В Выборгском районе оказались затоплены участки. На них теперь плавает мебель и бытовая техника.

    t.me / vyborggo

    Ветер также продолжает валить деревья. К вечеру погода должна успокоиться.

    «Интересные события в Выборге»

    Ранее «Фонтанка» побывала на берегу Финского залива в районе Парка 300-летия. Вода вымыла строительный мусор, который обещают убрать сразу, как только ветер стихнет.

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