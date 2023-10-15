Дамбу открыли. Посмотрите, как поднялась вода в центре Петербурга

В Петербурге продолжает хозяйничать циклон «Тино». В акватории Финского залива порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Несмотря на погоду, затворы комплекса защитных сооружений открылись в 15:00. Тем временем уровень воды в Горном университете продолжает оставаться высоким и составляет 124 сантиметра. Пристани набережных в центре местами подтоплены. Поднявшуюся воду видно невооруженным глазом.
Страдает от непогоды и область. В Выборгском районе оказались затоплены участки. На них теперь плавает мебель и бытовая техника.
Ветер также продолжает валить деревья. К вечеру погода должна успокоиться.
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