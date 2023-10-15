Война Израиля и ХАМАС: что произошло за ночь 15 октября

Боевые действия между Израилем и сектором Газа длятся восьмой день. Рассказываем, что произошло за ночь воскресенья, 15 октября.
Около полуночи израильские военные атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии. Удар вывел из строя взлетно-посадочную полосу. Атака на аэропорт произошла вскоре после того, как из Сирии по Голанским высотам были выпущены две ракеты, а израильские военные нанесли ответный удар по источнику обстрела.
В течение всей субботы Армия обороны Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Основной целью были террористы, центры оперативного командования и минометные установки. Буквально через час после обстрела Алеппо ЦАХАЛ сообщила об ударах по нескольким объектам движения ХАМАС, в том числе по центрам оперативного командования.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился в Бейруте со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Веннесланд призвал Абдоллахиана помочь предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке, на что министр иностранных дел Ирана ответил, что хочет попытаться помочь в освобождении мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа, но если Израиль воплотит наземное наступление в Газе, Ирану придется ответить.
Армия Израиля на несколько дней перенесла начало наземной операции в секторе Газа, запланированную на выходные. Причиной стала облачность, которая мешает авиации и операторам дронов прикрывать с воздуха наземные силы.
К 8 утра в воскресенье на севере Израиля у Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги. Как позднее сообщила израильская армия, сирены сработали в момент перехвата «подозрительной цели».
В МИД Франции сообщили о гибели двух французов в ходе атак ХАМАС против Израиля. Общее число жертв, по данным МИД Франции на 14 октября, составило 17 человек.
Вскоре данные об общем количестве погибших в секторе Газа в результате израильских бомбардировок обозначил Минздрав: число жертв превысило 2,3 тысячи человек, более 9,7 тысячи человек пострадали.
К 10 утра воскресенья Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира роты «Нухба», который якобы ответственен за резню в кибуце Нирим.
К этому же часу Израиль сообщил, что на три часа, с 10:00 до 13:00, открывает гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Армия обороны Израиля призвала жителей воспользоваться этой возможностью и переместиться из северной части сектора Газа на юг.