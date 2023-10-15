Война Израиля и ХАМАС: что произошло за ночь 15 октября

Боевые действия между Израилем и сектором Газа длятся восьмой день. Рассказываем, что произошло за ночь воскресенья, 15 октября.

Около полуночи израильские военные атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии. Удар вывел из строя взлетно-посадочную полосу. Атака на аэропорт произошла вскоре после того, как из Сирии по Голанским высотам были выпущены две ракеты, а израильские военные нанесли ответный удар по источнику обстрела.

В течение всей субботы Армия обороны Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Основной целью были террористы, центры оперативного командования и минометные установки. Буквально через час после обстрела Алеппо ЦАХАЛ сообщила об ударах по нескольким объектам движения ХАМАС, в том числе по центрам оперативного командования.