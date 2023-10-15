The New York Times: Израиль отложил операцию в секторе Газа из-за погоды

Израиль отложил запланированную на выходные наземную операцию в секторе Газа из-за непогоды, сообщает The New York Times 15 октября.

Издание отмечает, что вторжение отложили на несколько дней из-за того, что облачность мешает израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.

По данным The New York Times, Израиль намеревался направить в сектор Газа десятки тысяч военных, захватить город Газа и уничтожить внешнее руководство анклава. Конечная цель военных — ликвидировать высшее политическое и военное руководство ХАМАС.