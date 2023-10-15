    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 5

    5 м/с, южн

    741мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd97.31eur102.55

    The New York Times: Израиль отложил операцию в секторе Газа из-за погоды

    1040
    12 комментариев

    Израиль отложил запланированную на выходные наземную операцию в секторе Газа из-за непогоды, сообщает The New York Times 15 октября.

    Издание отмечает, что вторжение отложили на несколько дней из-за того, что облачность мешает израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.

    По данным The New York Times, Израиль намеревался направить в сектор Газа десятки тысяч военных, захватить город Газа и уничтожить внешнее руководство анклава. Конечная цель военных — ликвидировать высшее политическое и военное руководство ХАМАС.

    Как пишет NYT, наземная операция Израиля может стать крупнейшей с момента вторжения в Ливан в 2006 году и на месяцы ввергнуть страну в «кровавые городские бои», которых Израиль на плотно заселенном участке земли с населением более 2 миллионов человек долгое время избегал. Издание отмечает, что дальнейшие планы Израиля после захвата Газы пока не ясны, как и то, что подразумевается под уничтожением руководства ХАМАС.

    Стало известно, что Израиль 15 октября на три часа откроет гуманитарный коридор на юге сектора Газа, он будет действовать с 10:00 до 13:00 воскресенья. Армия обороны Израиля призывает жителей воспользоваться этой возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    Гость15 Окт 2023 в 12:03
    ... и ввел войска в Ливан
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close