The New York Times: Израиль отложил операцию в секторе Газа из-за погоды

Израиль отложил запланированную на выходные наземную операцию в секторе Газа из-за непогоды, сообщает The New York Times 15 октября.
Издание отмечает, что вторжение отложили на несколько дней из-за того, что облачность мешает израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.
По данным The New York Times, Израиль намеревался направить в сектор Газа десятки тысяч военных, захватить город Газа и уничтожить внешнее руководство анклава. Конечная цель военных — ликвидировать высшее политическое и военное руководство ХАМАС.
Как пишет NYT, наземная операция Израиля может стать крупнейшей с момента вторжения в Ливан в 2006 году и на месяцы ввергнуть страну в «кровавые городские бои», которых Израиль на плотно заселенном участке земли с населением более 2 миллионов человек долгое время избегал. Издание отмечает, что дальнейшие планы Израиля после захвата Газы пока не ясны, как и то, что подразумевается под уничтожением руководства ХАМАС.
Стало известно, что Израиль 15 октября на три часа откроет гуманитарный коридор на юге сектора Газа, он будет действовать с 10:00 до 13:00 воскресенья. Армия обороны Израиля призывает жителей воспользоваться этой возможностью, чтобы переместиться на юг из северной части сектора Газа.