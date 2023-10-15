СМИ: Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии

Израильские военные атаковали международный аэропорт в сирийском Алеппо. Об этом 15 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ Сирии.



По данным журналистов, удар пришелся по взлетно-посадочной полосе аэропорта и вывел его из строя спустя некоторое время после того, как его работа была восстановлена после аналогичной атаки в четверг.



Издание отмечает, что атака на аэропорт произошла вскоре после того, как из Сирии по Голанским высотам были выпущены две ракеты. В ЦАХАЛ заявили, что они были перехвачены системой ПВО и упали на открытой местности, а израильские военные наносят ответные удары по источнику обстрела.

