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    СМИ: Израиль нанес удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии

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    Израильские военные атаковали международный аэропорт в сирийском Алеппо. Об этом 15 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственные СМИ Сирии.

    По данным журналистов, удар пришелся по взлетно-посадочной полосе аэропорта и вывел его из строя спустя некоторое время после того, как его работа была восстановлена после аналогичной атаки в четверг.

    Издание отмечает, что атака на аэропорт произошла вскоре после того, как из Сирии по Голанским высотам были выпущены две ракеты. В ЦАХАЛ заявили, что они были перехвачены системой ПВО и упали на открытой местности, а израильские военные наносят ответные удары по источнику обстрела.

    12 октября Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо в Сирии.

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