Мужчину с беспилотником поймали у Смоленского кладбища. Он назвался вагнеровцем

Отряд вневедомственной охраны задержал в Василеостровском районе 35-летнего москвича, проживающего в Петербурге. Мужчина попался гвардейцам, когда рядом со Смоленским кладбищем пытался запустить дрон, купленный на маркетплейсе. Никаких разрешений на запуск у гражданина не было. Задержанный был доставлен в отдел по подозрению в нарушении правил использования воздушного пространства.



В своем объяснении задержанный указал, что купил квадрокоптер на «Озоне» еще в начале месяца. Чтобы не беспокоить живых людей, он решил запустить его у лютеранского кладбища. Также мужчина отметил, что является участником СВО и служил в ЧВК «Вагнер» в качестве инструктора тактической подготовки с февраля по июль 2023 года.