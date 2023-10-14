    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 7

    4 м/с, южн

    742мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd97.31eur102.55

    Мужчину с беспилотником поймали у Смоленского кладбища. Он назвался вагнеровцем

    2859
    16 комментариев

    Отряд вневедомственной охраны задержал в Василеостровском районе 35-летнего москвича, проживающего в Петербурге. Мужчина попался гвардейцам, когда рядом со Смоленским кладбищем пытался запустить дрон, купленный на маркетплейсе. Никаких разрешений на запуск у гражданина не было. Задержанный был доставлен в отдел по подозрению в нарушении правил использования воздушного пространства.

    В своем объяснении задержанный указал, что купил квадрокоптер на «Озоне» еще в начале месяца. Чтобы не беспокоить живых людей, он решил запустить его у лютеранского кладбища. Также мужчина отметил, что является участником СВО и служил в ЧВК «Вагнер» в качестве инструктора тактической подготовки с февраля по июль 2023 года.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в конце сентября в Петербурге истек срок запрета на использование беспилотников. Теперь действительно формального ограничения на подачу заявок для проведения полета нет. Но это не значит, что все разрешение получат, есть масса оснований для отказа, а ответственные ведомства очень внимательно изучают заявки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close