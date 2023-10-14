Мужчину с беспилотником поймали у Смоленского кладбища. Он назвался вагнеровцем

Отряд вневедомственной охраны задержал в Василеостровском районе 35-летнего москвича, проживающего в Петербурге. Мужчина попался гвардейцам, когда рядом со Смоленским кладбищем пытался запустить дрон, купленный на маркетплейсе. Никаких разрешений на запуск у гражданина не было. Задержанный был доставлен в отдел по подозрению в нарушении правил использования воздушного пространства.
В своем объяснении задержанный указал, что купил квадрокоптер на «Озоне» еще в начале месяца. Чтобы не беспокоить живых людей, он решил запустить его у лютеранского кладбища. Также мужчина отметил, что является участником СВО и служил в ЧВК «Вагнер» в качестве инструктора тактической подготовки с февраля по июль 2023 года.
Ранее «Фонтанка» писала, что в конце сентября в Петербурге истек срок запрета на использование беспилотников. Теперь действительно формального ограничения на подачу заявок для проведения полета нет. Но это не значит, что все разрешение получат, есть масса оснований для отказа, а ответственные ведомства очень внимательно изучают заявки.