В КЗС Петербурга показали, как предотвращали опасное наводнение

Атлантический циклон «Ральф» не смог затопить Санкт-Петербург. В четверг, 13 октября, затворы дамбы были закрыты. Официальный канал Дирекции КЗС показал, как в этот день выглядела работа Комплекса защитных сооружений во время наводнения.
Официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
В КЗС рассказали, что вчера дамба предотвратила 34-е морское нагонное наводнение расчетным уровнем +212 см БС. Это 14-е особо опасное наводнение, остановленное за период эксплуатации.
По данным городского ГУ МЧС, от последствий непогоды в Петербурге пострадали две женщины, повреждены шесть автомобилей. Фоторепортаж с улиц смотрите на «Фонтанке».