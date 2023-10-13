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    В КЗС Петербурга показали, как предотвращали опасное наводнение

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    Атлантический циклон «Ральф» не смог затопить Санкт-Петербург. В четверг, 13 октября, затворы дамбы были закрыты. Официальный канал Дирекции КЗС показал, как в этот день выглядела работа Комплекса защитных сооружений во время наводнения.

    Официальный канал ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»

    В КЗС рассказали, что вчера дамба предотвратила 34-е морское нагонное наводнение расчетным уровнем +212 см БС. Это 14-е особо опасное наводнение, остановленное за период эксплуатации.

    По данным городского ГУ МЧС, от последствий непогоды в Петербурге пострадали две женщины, повреждены шесть автомобилей. Фоторепортаж с улиц смотрите на «Фонтанке».

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    КЗСНаводнение
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