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    Путин ответил на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана и других релокантов в Россию

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    В Киргизии в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина попросили обозначить свою позицию о возращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию и прочих релокантов. Трансляцию в пятницу, 13 октября, проводила пресс-служба Кремля.

    «Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех. Людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна. Человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя», — ответил глава государства на вопрос корреспондента «Коммерсанта».

    По словам Путина, в этой ситуации «нет никаких ограничений» и «ничего аморального», однако есть вопрос в поведении человека и в его действиях. Российский лидер отметил, что при нарушении действующего законодательства РФ должна быть понесена ответственность.

    «Что ожидает того или иного человека при возвращении на Родину? Это тоже зависит от того, как он себя вел. Одно дело нарушать закон, а другое дело — нарушать какие-то морально-этические нормы в отношении своей Родины. Если в сознании подавляющего большинства, не какой-то части какой-то элиты, а подавляющего большинства граждан, человек вел себя в отношении России аморально, то, конечно, он будет это чувствовать, вернувшись сюда. А как иначе?» — сказал президент России Владимир Путин.

    Накануне стало известно, что бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в СК РФ с просьбой проверить сообщения о якобы финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Известно, что Фридман приехал в Москву на фоне эскалации ситуации в Израиле.

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