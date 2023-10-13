Путин ответил на вопрос о возвращении бизнесмена Михаила Фридмана и других релокантов в Россию

В Киргизии в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина попросили обозначить свою позицию о возращении бизнесмена Михаила Фридмана в Россию и прочих релокантов. Трансляцию в пятницу, 13 октября, проводила пресс-служба Кремля.

«Будущее каждого из нас зависит от того, что мы делаем сегодня. Это касается всех. Людей, живущих здесь, проживающих за границей, перемещающихся. У нас свободная страна. Человек имеет право выбрать местожительство так, как он считает нужным для себя», — ответил глава государства на вопрос корреспондента «Коммерсанта».

