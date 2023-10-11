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    Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Михаил Фридман ВСУ

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    Бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в СК РФ с просьбой проверить сообщения о якобы финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Об этом в среду, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентария.

    «Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», — сказал Рогозин.

    Экс-глава Роскосмоса уточнил, что обращение также направил в Генпрокуратуру и ФСБ.

    Накануне стало известно, что бизнесмен Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Однако на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта приехал Москву. «Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — рассказал он.

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    Комментарии 20

    Гость11 Окт 2023 в 19:30
    Батут заскучал .
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