Рогозин попросил СК проверить, финансировал ли Михаил Фридман ВСУ

Бывший глава Роскосмоса и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин обратился в СК РФ с просьбой проверить сообщения о якобы финансировании бизнесменом Михаилом Фридманом ВСУ. Об этом в среду, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентария.

«Подал сегодня. Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК», — сказал Рогозин.



Экс-глава Роскосмоса уточнил, что обращение также направил в Генпрокуратуру и ФСБ.



Накануне стало известно, что бизнесмен Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Однако на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта приехал Москву. «Когда все успокоится, планирую вернуться в Израиль и постоянно проживать там», — рассказал он.