Депутаты МО «Гавань» попросили Беглова исключить их территорию из платной парковки

МО «Гавань» составило обращение на имя губернатора Александра Беглова с просьбой исключить эту территорию из зоны платной парковки. Она должна заработать в Василеостровском районе с 1 ноября.



Об одобрении проекта обращения депутаты сообщили в официальной группе МО. «Уже сейчас, на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе несвоевременно, не продумано, не подготовлено и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву», — говорится там.