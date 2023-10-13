Депутаты МО «Гавань» попросили Беглова исключить их территорию из платной парковки

МО «Гавань» составило обращение на имя губернатора Александра Беглова с просьбой исключить эту территорию из зоны платной парковки. Она должна заработать в Василеостровском районе с 1 ноября.
Об одобрении проекта обращения депутаты сообщили в официальной группе МО. «Уже сейчас, на этапе проведения подготовительных работ, совершенно очевидно, что решение о введении платной парковки в Василеостровском районе несвоевременно, не продумано, не подготовлено и может привести к негативным последствиям и социальному взрыву», — говорится там.
Среди предполагаемых последствий называют запаркованные дворы, подорожание товаров и услуг, дополнительные расходы для жителей. Кроме того, депутаты отмечают, что в районе до сих пор не построены новые станции метро, а график и принцип создания платной зоны противоречит комплексной схеме организации дорожного движения.
Напомним, Василеостровский район станет последим из тех, что массово включаются в зону платной парковки. При этом территорию западнее Наличной улицы заранее вывели из-под ее действия. Подробнее об обращении депутатов — читайте на «Фонтанке».