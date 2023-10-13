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    Шаланда вынесла легковую в кювет на трассе «Кола». Есть жертвы

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    Смертельная авария с участием грузовика произошла на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти днем 13 октября. Сообщается о нескольких погибших.

    Около 14 часов на 81-м километре автодороги Р-21 «Кола», неподалеку от Дусьево, столкнулись грузовой и легковой автомобили, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Судя по кадрам с места аварии, шаланда и легковая столкнулись лоб в лоб, после чего обе улетели в кювет. Легковую буквально подмяло под кабину грузовика.

    По имеющимся данным, в результате ДТП погибли два человека. На месте организовано реверсивное движение, добавили в дорожном управлении. Пробка в обе стороны составляет порядка 7 километров.

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    Фото: «Мегаполис»

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