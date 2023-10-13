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    Итальянский коллекционер спрятал партию командирских часов под креслом своей машины на границе РФ

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    Гражданина Италии поймали с партией командирских часов и стилетами на границе Ивангорода с Нарвой, сообщает 13 октября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. Поначалу итальянец заявил, что у него отсутствуют товары, подлежащие декларированию. Однако при досмотре под задним сиденьем автомобиля были обнаружены наручные часы бренда «Восток» и 4 стилета общим весом 8,8 килограмма.

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    По словам итальянца, часы были куплены на заводе «Восток» для личной коллекции, часть из них он планировал обменять у других любителей часов. Стилеты лежали там же, вместе с остальной коллекцией, рассказал и. о. начальника таможенного поста МАПП Ивангород Кингисеппской таможни Евгений Скорюков.

    Ведомство выявило нарушения по части таможенного законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении. Начата проверка, часы отдали на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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