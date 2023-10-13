Стоящие миллионы часы нашли у пассажирки Пулково. Отсутствие декларации может потянуть на 7 лет

Швейцарские часы Patek Philippe попыталась пронести россиянка через «зеленый» коридор в Пулково, но была остановлена таможенниками. Об этом 13 октября сообщает ФТС России.
Женщина вернулась из США и везла на руке люксовые Patek Philippe. Согласно экспертизе, часы сделаны из золота 750-й пробы. В них есть бриллианты и сапфировое стекло. Стоимость часов оценивается в 6 миллионов рублей.
Таможенникам 49-летняя женщина сказала, что не знала о необходимости заполнять декларацию. Однако такие часы считаются ювелирным изделием, которое относится к перечню стратегически важных товаров. Теперь россиянке грозит крупный штраф и до