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    Стоящие миллионы часы нашли у пассажирки Пулково. Отсутствие декларации может потянуть на 7 лет

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    Швейцарские часы Patek Philippe попыталась пронести россиянка через «зеленый» коридор в Пулково, но была остановлена таможенниками. Об этом 13 октября сообщает ФТС России.

    Фото: ФТС России
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    Женщина вернулась из США и везла на руке люксовые Patek Philippe. Согласно экспертизе, часы сделаны из золота 750-й пробы. В них есть бриллианты и сапфировое стекло. Стоимость часов оценивается в 6 миллионов рублей.

    Таможенникам 49-летняя женщина сказала, что не знала о необходимости заполнять декларацию. Однако такие часы считаются ювелирным изделием, которое относится к перечню стратегически важных товаров. Теперь россиянке грозит крупный штраф и до 7 лет заключения.

    Фото: ФТС России

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