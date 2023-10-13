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    Автомобиль сбил 7-летнюю девочку в Никольском

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    За сутки в Петербурге и Ленинградской области произошло почти пять сотен ДТП. В Тосненском районе области под колесами автомобиля пострадал ребенок.

    В 16:15 у дома 15 по Октябрьской улице в Никольском автомобиль сбил 7-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану височной области. В больницу ее привезли самостоятельно. Состояние девочки удовлетворительное, но ее поместили в больницу.

    По данным УГИБДД Петербурга и области, всего за 12 октября на петербургских дорогах было зафиксировано 408 ДТП, а на областных — 81. Из них в 10 случаях в городе и в трех случаях в области пострадали люди. В Петербурге травмы получили 10 взрослых и один ребенок, еще один взрослый погиб. В Ленобласти травмы получили трое, в том числе один ребенок, и обошлось без погибших.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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