Автомобиль сбил 7-летнюю девочку в Никольском

За сутки в Петербурге и Ленинградской области произошло почти пять сотен ДТП. В Тосненском районе области под колесами автомобиля пострадал ребенок.



В 16:15 у дома 15 по Октябрьской улице в Никольском автомобиль сбил 7-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану височной области. В больницу ее привезли самостоятельно. Состояние девочки удовлетворительное, но ее поместили в больницу.

По данным УГИБДД Петербурга и области, всего за 12 октября на петербургских дорогах было зафиксировано 408 ДТП, а на областных — 81. Из них в 10 случаях в городе и в трех случаях в области пострадали люди. В Петербурге травмы получили 10 взрослых и один ребенок, еще один взрослый погиб. В Ленобласти травмы получили трое, в том числе один ребенок, и обошлось без погибших.