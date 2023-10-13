Мертвеца нашли в мусороприемнике девятиэтажки на Дачном проспекте

Неприятная находка привела следственно-оперативную группу к девятиэтажке в Кировском районе Петербурга. Внимание к подвалу жильцы привлекали неоднократно.



О теле без признаков жизни в мусороприемнике дома на Дачном проспекте, 37, полицейским сообщили накануне около восьми часов вечера, стало известно «Фонтанке» 13 октября.



Первым мужчину лет сорока осмотрел участковый. Его вид подсказывал, что человек был мёртв не первый день. Тело увезли в морг, выяснять точную причину смерти будут судмедэксперты.



Жители девятиэтажки через портал «Наш Санкт-Петербург» в октябре дважды просили проверить подвал и провести дезинфекцию, в том числе мусоропровода. «В подвале проживает лицо без определенного места жительства (может и не одно), организовав там свалку, которая помогает жить и размножаться тараканам», - жаловалась одна из жительниц. Проблему она иллюстрировала фотографиями замусоренного помещения, которые, похоже, были сделаны ещё в августе. Обе жалобы находятся на рассмотрении.

