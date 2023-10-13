Что бывает из-за транспорта, стоящего на скоростной магистрали. На видео — смерть двух человек на МКАД

Смертельное ДТП на МКАД в Москве 13 октября зафиксировала камера наблюдения. Видео публикует столичный дептранс.
На 48-м километре на внешней стороне водитель легкового автомобиля въехал в стоящий грузовик. По данным прокуратуры Москвы, грузовой автомобиль прикрывал место дорожных работ. Легковая машина — «КИА», за рулём находился 33-летний мужчина. Он и его пассажир погибли на месте.
«Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — отмечается в сообщении.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД Петербурга в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.