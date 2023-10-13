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    В Пушкине школьница умерла в запертой комнате

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    Судмедэкспертам предстоит установить причину гибели девочки, тело которой за закрытой дверью нашли родные в Пушкинском районе Петербурга.

    Экстренные службы в садоводство «Коллективный Сад № 6» накануне вызвал 40-летний житель Петербурга, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Незадолго до полудня он не смог дозваться дочери-восьмиклассницы. Девочка без признаков жизни лежала в туалете, дверь комнаты была закрыта изнутри.

    Приехавшие медики констатировали смерть. Причину будут выяснять судмедэксперты — по предварительным данным, следов насилия на теле школьницы не было.

    Девочка росла в благополучной семье, в которой она не единственный ребёнок. Две недели назад ей исполнилось 14 лет. Родители работают, внимания отдела по делам несовершеннолетних они не привлекали.

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    Гость13 Окт 2023 в 10:23
    № 6
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