В Пушкине школьница умерла в запертой комнате

Судмедэкспертам предстоит установить причину гибели девочки, тело которой за закрытой дверью нашли родные в Пушкинском районе Петербурга.
Экстренные службы в садоводство «Коллективный Сад
Приехавшие медики констатировали смерть. Причину будут выяснять судмедэксперты — по предварительным данным, следов насилия на теле школьницы не было.
Девочка росла в благополучной семье, в которой она не единственный ребёнок. Две недели назад ей исполнилось 14 лет. Родители работают, внимания отдела по делам несовершеннолетних они не привлекали.