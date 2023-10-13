В Пушкине школьница умерла в запертой комнате

Судмедэкспертам предстоит установить причину гибели девочки, тело которой за закрытой дверью нашли родные в Пушкинском районе Петербурга.



Экстренные службы в садоводство «Коллективный Сад № 6 » накануне вызвал 40-летний житель Петербурга, стало известно «Фонтанке» 13 октября. Незадолго до полудня он не смог дозваться дочери-восьмиклассницы. Девочка без признаков жизни лежала в туалете, дверь комнаты была закрыта изнутри.



Приехавшие медики констатировали смерть. Причину будут выяснять судмедэксперты — по предварительным данным, следов насилия на теле школьницы не было.

