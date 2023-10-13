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    Третьеклассника в тяжёлом состоянии увезли с детской площадки на юго-востоке Петербурга

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    Сотрудники правоохранительных органов разбираются, при каких обстоятельствах к медикам попал ученик третьего класса из Невского района Петербурга.

    В детскую городскую больницу имени Раухфуса 9-летний пациент поступил накануне в тяжёлом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября.

    В четвёртом часу дня бригада скорой забрала его с детской площадки у школы в микрорайоне Невский, где ребёнок гулял после уроков, с подозрением на отравление неизвестным веществом и травмой шеи. По предварительным данным, мальчик упал на металлический предмет.

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    Комментарии 6

    Гость13 Окт 2023 в 09:20
    ...упал..очнулся...гипс
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