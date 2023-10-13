Третьеклассника в тяжёлом состоянии увезли с детской площадки на юго-востоке Петербурга

Сотрудники правоохранительных органов разбираются, при каких обстоятельствах к медикам попал ученик третьего класса из Невского района Петербурга.
В детскую городскую больницу имени Раухфуса 9-летний пациент поступил накануне в тяжёлом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 октября.
В четвёртом часу дня бригада скорой забрала его с детской площадки у школы в микрорайоне Невский, где ребёнок гулял после уроков, с подозрением на отравление неизвестным веществом и травмой шеи. По предварительным данным, мальчик упал на металлический предмет.