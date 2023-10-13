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    Инспектора Балтийской таможни нашли немного не в себе у ресторана в Петербурге. В кармане он прятал порошок

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    Двух молодых людей, идущих нетвердой походкой в районе дома 13 по улице Печатника Григорьева, увидел полицейский патруль. Алкоголем от них не пахло.

    Молодых людей около двух часов ночи доставили в 28-й отдел полиции, стало известно «Фонтанке» 12 октября. По предварительной информации, там же выяснилось, что один из задержанных, 25-летний мужчина, — младший инспектор Балтийской таможни, а его 22-летний друг не так давно был сотрудником одной из силовых структур.

    У таможенника в кармане нашли пакетик с белым порошком. Его направили на экспертизу, которая показала, что в пакете — наркотик. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

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