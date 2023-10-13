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    Показываем грибы, за которые петербуржцам грозит уголовная статья

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    В России ввели уголовное наказание за сбор, уничтожение и повреждение краснокнижных грибов и растений. Нововведение вступило в силу 12 октября. Максимальная санкция за нарушение закона – лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.

    Комитет лесного хозяйства Московской области составил перечень «запретных» грибов. Среди них есть как съедобные, так и несъедобные экземпляры.

    А если вы не заядлый грибник, но любите иногда поживиться дикоросами, «Фонтанка» сделала для вас подборку фотографий тех самых грибов, которые теперь ни в коем случае нельзя собирать.

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    Почитайте, что о новом законе рассказали «Фонтанке» юристы, и коснется ли он обычных грибников.

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    Грибы
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