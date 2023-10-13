Показываем грибы, за которые петербуржцам грозит уголовная статья

В России ввели уголовное наказание за сбор, уничтожение и повреждение краснокнижных грибов и растений. Нововведение вступило в силу 12 октября. Максимальная санкция за нарушение закона – лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом до 3 миллионов рублей.



Комитет лесного хозяйства Московской области составил перечень «запретных» грибов. Среди них есть как съедобные, так и несъедобные экземпляры.

А если вы не заядлый грибник, но любите иногда поживиться дикоросами, «Фонтанка» сделала для вас подборку фотографий тех самых грибов, которые теперь ни в коем случае нельзя собирать.