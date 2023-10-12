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    Обвиняемого в нападении с ножом на петербурженку вернули в камеру. Он не возражал

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    Обвиняемый в разбойном нападении на бульваре Новаторов в Петербурге встретит зиму в следственном изоляторе. Обстановка ему должна быть хорошо знакома.

    Об аресте Дениса Бойко 12 октября сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство полиции и определил его под стражу до 10 декабря.

    Бойко и его защитник снисходительности не просили.

    «Фонтанка» писала, что 36-летнего уроженца Краснодарского края задержали накануне у хостела, в котором он проживал в Петербурге. В его прошлом статьи о краже и причинении вреда здоровью средней тяжести, а также длительный срок за угон.

    По версии следствия, утром 9 октября с ножом напал на 45-летнюю сотрудницу психиатрической клиники. Целью была сумка, которую вместе с содержимым хозяйка оценила в 20 тысяч рублей. Завладеть чужим имуществом налётчику помешал курсант МЧС, не оставшийся глухим к крикам женщины.

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