Обвиняемого в нападении с ножом на петербурженку вернули в камеру. Он не возражал

Обвиняемый в разбойном нападении на бульваре Новаторов в Петербурге встретит зиму в следственном изоляторе. Обстановка ему должна быть хорошо знакома.



Об аресте Дениса Бойко 12 октября сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Кировский районный суд удовлетворил ходатайство полиции и определил его под стражу до 10 декабря.



Бойко и его защитник снисходительности не просили.



«Фонтанка» писала, что 36-летнего уроженца Краснодарского края задержали накануне у хостела, в котором он проживал в Петербурге. В его прошлом статьи о краже и причинении вреда здоровью средней тяжести, а также длительный срок за угон.

