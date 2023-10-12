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    При помощи «Госуслуг» женятся в 6 раз чаще, чем разводятся

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    На «Госуслугах» россияне могут подавать заявления на заключение и расторжение брака. Однако пользователи портала чаще женятся, чем разводятся. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-служба Минцифры.

    В 2023 году было подано 410 тысяч заявлений о браке, а о разводе — 70 тысяч. По данным ведомства, заявления в ЗАГС о браке чаще всего подают в пятницу и субботу, а о разводе — во вторник.

    Средний возраст тех, кто планирует вступить в брак, — 33 года у мужчин и 31 год у женщин. Разводятся в среднем в 37 лет.

    Чаще всего женятся с «Госуслугами» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. А разводятся — в Московской области, Москве, Татарстане, Санкт-Петербурге и Тульской области.

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