Первая в этом году зарубежная поездка Путина: о чем российский президент говорил в Бишкеке

Президент России Владимир Путин прибыл с официальном визитом в Бишкек, где провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Это первая зарубежная поездка российского президента в 2023 году. Завтра в столице республики пройдет саммит СНГ, а на следующей неделе глава РФ отправится в Китай.

Фото: Двитрий Азаров / kremlin.ru Поделиться Поделиться





Сначала Путин приехал в резиденцию Жапарова «Ала-Арча», где состоялась церемония официальной встречи двух лидеров, сообщается на сайте Кремля. Затем политики отправились к Мемориалу погибших в ходе трагических событий 1916 года. Путин возложил венок.



В 1916 году было вооружённое выступление мусульманского населения среднеазиатских владений Российской империи против русских поселенцев и центральной власти, вызванное трудовой мобилизацией во время Первой мировой войны и осложнённое межэтническим напряжением.



Затем в резиденции начались переговоры. Путин поблагодарил киргизского коллегу за приглашение, оценил председательство Киргизии в СНГ в 2023 году и напомнил, что в следующем году очередь за Россией. Путин отметил возросший в 2023 году на 37% товарооборот между странами, который составил 3,5 миллиарда долларов — это рекорд. Россия — крупнейший инвестор в киргизскую экономику, отметил глава РФ, уточнив, что доля инвестиций составляет 36%. По окончании переговоров президент Путин вручил Жапарову орден Почета.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Поделиться Поделиться





Вскоре президенты подписали совместные документы, среди которых — соглашение правительств РФ и Киргизии об условиях деятельности в Бишкеке Киргизско-Российского Славянского университета имени Ельцина, соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиций двух стран и др. Также Путин сообщил, что 1 сентября в Киргизии началось строительство трех русскоязычных школ.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Фото: Сергей Карпухин / ТАСС / kremlin.ru Поделиться Поделиться





Жапаров назвал переговоры содержательными и заявил, что главы государств запланировали увеличить товарооборот между странами до 5 миллиардов долларов. Также на переговорах обсуждались инвестиции в Киргизию в области топливно-экономического комплекса, сельского хозяйства и др.



Путин также признал переговоры результативными, согласился, что существует перспектива роста товарооборота между РФ и Киргизией. Президент России отметил, что во взаимных расчетах государства переходят на нацвалюты, так, доля рубля во встречных сделках достигла 83%. По словам Путина, энергетика — одна из важнейших отраслей сотрудничества между странами. РФ является основным поставщиком нефти в Киргизию. В прошлом году объем поставок составил 1,2 млн тонн, до конца текущего года планируется столько же. К тому же «Газпром» помогает республике с газификацией — сейчас этот уровень составляет 30%, однако политики думают увеличить его до 60%.

После этого лидеры отправились на неформальный обед в госрезиденции «Ала-Арча». Затем главы РФ и Киргизии посетили церемонию празднования 20-летия российской авиационной базы «Кант» в Киргизии. В свой речи Путин напомнил, что база была создана в связи с обращением руководства страны — республика тогда подвергалась нападениям со стороны бандформирований. После пресс-подхода главы государств вышли к военным.

kremlin.ru

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Фото: kremlin.ru Фото: Павел Бедняков / РИА Новости / kremlin.ru Поделиться Поделиться





Командир 999-й авиабазы «Кант» Александр Кукса заявил, что состав решительно и профессионально выполняет задачи как в рамках ОДКБ, так и в ходе спецоперации на Украине.



Ранее помощник президента Юрий Ушаков анонсировал приезд Путина в Бишкек, сегодня в республике должны состояться переговоры с президентом Азербайджана — речь пойдет в том числе о ситуации в Нагорном Карабахе. На следующий день состоится саммит глав государств СНГ. Ожидалось, что в нем примет участие и премьер-министр Армении Никол Пашинян, однако тот заявил, что не приедет ввиду ряда обстоятельств. На следующей неделе Путин отправится с официальным визитом в Китай.