Путин 12 октября отправится в Киргизию, а на следующей неделе — в Китай

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, пишет 11 октября агентство «Интерфакс» со ссылкой на его помощника Юрия Ушакова. Перед этим у главы государства запланирован визит в Киргизию.

По его словам, 12 октября Путин посетит Бишкек, где пройдут переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе. На повестке — интеграция карабахских армян в Азербайджан и соблюдение прав и свобод этих граждан. Ушаков отметил, что этому будет содействовать российский миротворческий контингент.