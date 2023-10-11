Путин 12 октября отправится в Киргизию, а на следующей неделе — в Китай

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Китай, пишет 11 октября агентство «Интерфакс» со ссылкой на его помощника Юрия Ушакова. Перед этим у главы государства запланирован визит в Киргизию.
По его словам, 12 октября Путин посетит Бишкек, где пройдут переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по ситуации в Нагорном Карабахе. На повестке — интеграция карабахских армян в Азербайджан и соблюдение прав и свобод этих граждан. Ушаков отметил, что этому будет содействовать российский миротворческий контингент.
Также 13-го числа Путин примет участие в саммите СНГ. Ожидается, что Самарканд будет объявлен культурной столицей СНГ в 2024 году. Планируется подписать пакет документов, в том числе об учреждении международной организации по русскому языку.
В Киргизию съедутся также глава Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, лидеры Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что не приедет в Бишкек ввиду ряда обстоятельств.
Также Ушаков отметил, что глава Палестины Махмуд Аббас в ближайшей перспективе посетит Москву. Точной даты визита пока нет, но она будет согласована оперативно, отметил помощник президента.