Трус не играет в хоккей? Родители — о методах воспитания спортсменов после инцидента с клюшкой у заднего прохода

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История с попыткой изнасилования юного хоккеиста в колпинской спортшколе имени Н. Дроздецкого прогремела на всю страну, хоть семья пострадавшего изначально не хотела никакой огласки. С одной стороны, родителей можно понять: выносить сор из спортивной «семьи» не принято, а жалобы и общение со следователями могут вообще поставить крест на спортивной карьере ребенка.



Тем не менее после появившихся публикаций мама мальчика решила рассказать, как всё было на самом деле. Выяснилось, что конфликт ее ребенка с другими детьми длился полтора года, а тренер и администрация клуба якобы закрывали на это глаза. Всё продолжалось до тех пор, пока одноклубники не попытались надругаться над 12-летним нападающим при помощи клюшки. Последний инцидент стал поводом для обращения в правоохранительные органы.



На период проведения доследственной проверки тренировки команды были приостановлены. «Уважаемые обучающиеся 2011 г.р. и их законные представители, обращаем ваше внимание, что в связи с инцидентом, произошедшим 09.10.2023, учебно-тренировочный процесс вашей команды переводится в дистанционный формат с ежедневным предоставлением отчета о выполненных заданиях», — сказано в официальной группе ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого . Ребятам назначили нового тренера, а старого отстранили от работы. Причем после этого родители пострадавшего ребенка рассказали об устроенной против них травле.



Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию множество противоречивых комментариев о ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого , а также поделились своими впечатлениями от обучения в других спортивных школах. По просьбе родителей юных хоккеистов мы не будем называть их настоящие имена.

«У меня сын занимается в ХК Дроздецкого. В командах царит дружелюбная атмосфера, дети друг к другу толпами на дни рождения ходят. Конфликты в детских коллективах неизбежны, и у нас бывают стычки, но под чутким присмотром тренеров и родителей эти случаи выявляются и проводятся беседы с детьми. Есть куда расти, не всё так безоблачно. Есть пожелания к работе тренеров и руководства, но это всё рабочие моменты», — рассказал Пётр.



«У меня сын занимался в ХКД. Выпустился несколько лет назад. Для меня история выглядит воспаленной фантазией матери», — добавил Евгений.

Татьяну, маму подрастающего хоккеиста, в учебном процессе тоже всё устраивает. По ее словам, конкуренция есть в любом виде спорта, но, как правило, самая нездоровая конкуренция преобладает в родительском сообществе.



«Воспитание вне льда, коллективизм, здоровая атмосфера в команде и красивая игра — задача в первую очередь тренера и руководства каждого клуба! Но, увы, преследуя цель быть первыми всегда и везде, руководящий и тренерский состав совместно с родительскими амбициями забывают о нравственном развитии юных хоккеистов! Мы с сыном-вратарем столкнулись с «дедовщиной» в одном из хоккейных клубов Санкт-Петербурга, но нас всех спасло то, что в недалеком прошлом мы (родители) профессиональные спортсмены — мастера спорта России, и у нас спортивное воспитание и характер сложен иначе, чем у 90% родителей, которые отдают ребенка в спорт для реализации себя, а не его», — считает женщина. По ее мнению, психолог нужен не хоккеистам, а их родителям.



Поделилась своим видением ситуации и петербурженка Виктория, чей ребенок ходит в другой клуб.

«Я сама мама хоккеиста 12 лет, клуб называть не буду, скажу лишь, что мы играем в группе А, а команда Дроздецкого — это группа В (где команды послабее). Вообще, разница между А и В группами видна. Если в первой группе дети все заряжены на труд, тренировки, достижение целей, то группа В — это больше как хобби. Это первое. Второе, в группе А строжайшая дисциплина, говорю про свою команду. Тренер контролирует всё, начиная с момента как дети пришли и пока они не покинут пределы катка. Дело в том, что дети несовершеннолетние, и педагог несет за них ответственность. Тренера снимают за любое ЧП. Во второй группе, думаю, дисциплина послабее, там нет такого спроса с детей. У них бывает грязная игра с запрещенными приемами. Опять же вижу некие пробелы со стороны тренеров, почему-то не наказывается это. Это не повсеместная история, но случается. Как парня полтора года гнобили и ситуация не менялась? Это дикость, и в первую очередь халатность тренера», — уверена петербурженка.



Еще один читатель «Фонтанки» по имени Вадим рассказал об опыте обучения ребенка в одной из команд Академии СКА на севере Петербурга. Мужчина уверен, что тренеры не обладают педагогическими знаниями.

«Периодически крики и оры тренера на детей слышны из раздевалок, детям прививаются модели поведения по типу моделей среди диких животных: у кого громче рык, тот и прав. Тренерский коллектив не против драк детей на тренировках, скорее всего, о воспитании, о психическом здоровье такие люди не слышали. Работа с конфликтами внутри детского коллектива практически не происходит, часты драки, ссоры, оскорбления. Некоторые тренеры показывают не самые лучшие форматы поведения, такие как: агрессия, оскорбления, шутки ниже пояса, использование блатной лексики, в том числе при общении с детьми», — рассказал Вадим.



По словам мужчины, родители тоже хороши. На играх детской федерации они скандируют «мочи», «дави», «гаси», а иногда даже дерутся на трибунах.

«Я смотрю на это как на цирк уродов. Нормальных людей в детском хоккее не более 20%, а то и меньше. Адекватный тренер в хоккее, со стабильной психикой, грамотной речью, взрослым взглядом на жизнь — это скорее исключение, чем правило», — так видит ситуацию с детским хоккеем петербуржец.

С «Фонтанкой» также связались родители, дети которых посещали ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого в Колпино. Они так же, как и мама потерпевшего подростка, писали многочисленные жалобы и в итоге покинули школу. Документы есть в распоряжении редакции.

«Происшедшее в ХК Дроздецкого вполне закономерно, и они шли к подобным происшествиям достаточно давно. Вся проблема несколько глубже, чем одна команда. Всё это идет с подачи администрации клуба. Мой ребенок ходил туда 4 года. Вынуждены были уйти в другой клуб по аналогичным причинам. Только травлей занимался тренер», — уверен Андрей. Он уточнил, что не все педагоги вели себя таким образом. Некоторые на происходящее смотрели со слезами.



Вот один из нескольких примеров некорректного поведения тренеров в спортшколе. Два года назад в районную прокуратуру обращался военнослужащий Сергей Владыкин. Его сын был отчислен из школы задним числом.



«Документы на отчисление сделаны задним числом, чтобы прикрыть свое нарушение, после того как ребенка выгнали на улицу во время тренировки, что фактически является оставлением в опасности и должностным преступлением, потому что ребенок не устраивал тренера. Якобы мало ходил. Папа ветеран, он участвовал и участвует в двух спецоперациях: в Сирии и на Украине, очень часто в командировках. На Украине прямо сейчас, в самой гуще событий», — рассказал отец другого ребенка, посещающего школу.

Тренером Владыкина был Александр Замчалов. Он же был тренером группы пострадавшего 12-летнего ребенка, когда тот только пришел в клуб полтора года назад. По словам родителя, который связался с редакцией, травля детей 11–12 лет шла в этом клубе несколько лет.



«После увольнения Замчалова в команду был назначен тренер Александр Краснов (ныне отстраненный. — Прим. ред.) и навел порядок. Теперь нет сбора денег, выдается форма, играют все дети, введена коллективная ответственность. Команду ему передали месяц назад, и за этот месяц она дисциплинировалась на 99,9 %. Конфликт, переросший в инцидент с клюшкой, зародился из-за поощрения тренером Замчаловым конкуренции между детьми с позиции силы. Под руководством Краснова он мог прекратиться, но теперь его делают крайним», — считает отец одного из юных хоккеистов.



Говорить с «Фонтанкой» тренер Александр Краснов наотрез отказался. В спортивной школе инцидент также до сих пор не прокомментировали, несмотря на то, что директор Александр Михайлов был отозван из отпуска.

Женя Авербах, «Фонтанка.ру»

