Тренер юношеской хоккейной команды отстранен от работы после инцидента с клюшкой в Колпино

Драка юных хоккеистов в спортшколе им. Н. Дроздецкого в Колпино привела к служебной проверке, инициированной администрацией района. 10 октября там сообщают, что тренер команды уже отстранен от работы, а сама команда — от тренировочного процесса. Директор школы Александр Михайлов отозван из отпуска.



«Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Всестороннее изучение всех обстоятельств конфликта находится на личном контроле главы администрации района Юлии Логвиненко», — добавили в администрации.