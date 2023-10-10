Тренер юношеской хоккейной команды отстранен от работы после инцидента с клюшкой в Колпино

Драка юных хоккеистов в спортшколе
«Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Всестороннее изучение всех обстоятельств конфликта находится на личном контроле главы администрации района Юлии Логвиненко», — добавили в администрации.
Проверку также проводят районные прокуратура и СК. Уголовное дело пока не возбуждено.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что компания ребят набросилась в раздевалке на 12-летнего нападающего. Над подростком пытались надругаться с помощью клюшки, но, как рассказала его мама, он смог вывернуться и выбежать.