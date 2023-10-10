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    Тренер юношеской хоккейной команды отстранен от работы после инцидента с клюшкой в Колпино

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    Драка юных хоккеистов в спортшколе им. Н. Дроздецкого в Колпино привела к служебной проверке, инициированной администрацией района. 10 октября там сообщают, что тренер команды уже отстранен от работы, а сама команда — от тренировочного процесса. Директор школы Александр Михайлов отозван из отпуска.

    «Все необходимые для проведения проверки материалы переданы в правоохранительные органы. Всестороннее изучение всех обстоятельств конфликта находится на личном контроле главы администрации района Юлии Логвиненко», — добавили в администрации.

    Проверку также проводят районные прокуратура и СК. Уголовное дело пока не возбуждено.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что компания ребят набросилась в раздевалке на 12-летнего нападающего. Над подростком пытались надругаться с помощью клюшки, но, как рассказала его мама, он смог вывернуться и выбежать.

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