Изнасилования не было, но дедовщина есть. Мама пострадавшего хоккеиста рассказала об издевательствах

Мама юного хоккеиста, который пострадал от рук своих одноклубников в Колпино, рассказала «Фонтанке» 10 октября о ситуации в команде и о самом инциденте. По словам Натальи, изнасилования не было, штанов с ее сына не стягивали. Но это потому, что он сильный и смог сбросить с себя пятерых оппонентов.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Женщина рассказала, что ее сын перешел в ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого полтора года назад. С этого момента начался его конфликт со «старичками». Юный нападающий показывал успехи, забивал шайбы. Но как минимум одному мальчику это очень не нравилось.



«В команде есть мальчик Максим, который не может драться один на один, так как проигрывает. Он всё время зовет с собой друзей. В итоге они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, он занимается, поэтому смог сгруппироваться, вырваться и выбежать из раздевалки. Мы поехали в больницу, потому что это не могло так дальше продолжаться», — рассказала Наталья.



По словам женщины, серьезных травм ее ребенок не получил, лишь ушиб в интимной зоне. Тем не менее это стало точкой кипения.

«Мы обращались в прокуратуру ранее, к уполномоченному по правам ребенка. Наши письма были отосланы за три недели до последнего инцидента. Есть пять ублюдков, которые занимаются дедовщиной в команде. Об этом было сообщено тренеру, руководству клуба, мы встречались. Нам сказали, что они ничего сделать не могут. По их мнению, ребенок должен становиться злее, сильнее и прочее», — рассказала петербурженка.



Очередным поводом для конфликта, по мнению Натальи, стали две шайбы, забитые ее сыном на тренировке. «Это вызвало ненависть, он более талантливый ребенок», — отметила женщина.



По словам Натальи, родители зачинщика драк на тренировки не ходят и защищают своего сына в родительском чате, несмотря на то, что тот постоянно задирает.

Следственный комитет уже начал доследственную проверку. С семьями мальчиков и тренером общаются в кабинетах СК.

