Изнасилования не было, но дедовщина есть. Мама пострадавшего хоккеиста рассказала об издевательствах

Мама юного хоккеиста, который пострадал от рук своих одноклубников в Колпино, рассказала «Фонтанке» 10 октября о ситуации в команде и о самом инциденте. По словам Натальи, изнасилования не было, штанов с ее сына не стягивали. Но это потому, что он сильный и смог сбросить с себя пятерых оппонентов.
Женщина рассказала, что ее сын перешел в
«В команде есть мальчик Максим, который не может драться один на один, так как проигрывает. Он всё время зовет с собой друзей. В итоге они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, он занимается, поэтому смог сгруппироваться, вырваться и выбежать из раздевалки. Мы поехали в больницу, потому что это не могло так дальше продолжаться», — рассказала Наталья.
По словам женщины, серьезных травм ее ребенок не получил, лишь ушиб в интимной зоне. Тем не менее это стало точкой кипения.
«Мы обращались в прокуратуру ранее, к уполномоченному по правам ребенка. Наши письма были отосланы за три недели до последнего инцидента. Есть пять ублюдков, которые занимаются дедовщиной в команде. Об этом было сообщено тренеру, руководству клуба, мы встречались. Нам сказали, что они ничего сделать не могут. По их мнению, ребенок должен становиться злее, сильнее и прочее», — рассказала петербурженка.
Очередным поводом для конфликта, по мнению Натальи, стали две шайбы, забитые ее сыном на тренировке. «Это вызвало ненависть, он более талантливый ребенок», — отметила женщина.
По словам Натальи, родители зачинщика драк на тренировки не ходят и защищают своего сына в родительском чате, несмотря на то, что тот постоянно задирает.
Следственный комитет уже начал доследственную проверку. С семьями мальчиков и тренером общаются в кабинетах СК.