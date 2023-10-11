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    Целовал руки, нюхал волосы. На севере Петербурга ищут мужчину, который очень хотел подружиться со школьницей

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    Житель Приморского района посчитал, что его 10-летней дочери рано иметь парня, и заявил на неизвестного, который очень хотел с ней познакомиться.

    К девочке некий мужчина подошел после уроков около 15 часов 9 октября прямо у школы на Серебристом бульваре, стало известно «Фонтанке» 11 октября. Он, по предварительной информации, спрашивал ее, где родители и есть ли у нее парень. А потом дважды поцеловал руку и понюхал ее волосы. Такие вольности напугали девочку, и она убежала.

    О встрече она рассказала отцу только через два дня. Мужчина сразу же обратился в полицию.

    Проводится проверка.

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