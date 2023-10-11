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    Объявлены номинанты оперной премии «Онегин» — лучших назовут на сцене Мариинского театра

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    Опера «Князь Игорь», «Донбасс опера», номинация «Событие»
    Опера «Князь Игорь», «Донбасс опера», номинация «Событие»Фото: предоставлено организаторами
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    VIII Национальная оперная премия «Онегин» огласила шорт-листы претендентов. Бронзовые статуэтки за значимые достижения в оперном искусстве получат артисты в восьми конкурсных номинациях: дебют (женский и мужской), примадонна, мастер сцены, гость, роль второго плана, состав и событие.

    Всего на премию в этом году отправляли заявки 103 претендента из 16 регионов. По словам президента Национальной оперной премии «Онегин» народной артистки России Хиблы Герзмавы, поддержать регионы и напомнить им, что оттуда черпают творческие силы в том числе и столицы, — главная цель премии.

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    Среди театров, чьи артисты могут получить награды, — Новосибирский государственный театр (НОВАТ), УралОпераБалет, Нижегородский государственный театр, Михайловский театр Санкт-Петербурга, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, БашОпера (Уфа), «Геликон-опера» (Москва), камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», а также Донбасс-опера с постановкой «Князь Игорь». Увидеть имена артистов и узнать их биографии можно на сайте премии.

    Лауреатов наградят на гала-концерте, который традиционно будет вести Сати Спивакова. Он пройдет 19 ноября на исторической сцене Мариинского театра.

    Опера «Князь Игорь», «Донбасс опера», номинация «Событие»
    Опера «Князь Игорь», «Донбасс опера», номинация «Событие»Фото: предоставлено организаторами

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