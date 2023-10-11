Леди бывает кусачей. В Петербурге женщину покусала таксистка, а мужчину — жена

Двух жителей Петербурга покусали женщины, пострадавшие обратились в больницу и в полицию. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 октября.



Накануне 58-летняя предпринимательница попросила наказать неизвестную таксистку, которая 3 октября подвозила ее из Комарово и в ходе конфликта укусила за левую руку.



Ночью 11 октября за помощью к медикам обратился 46-летний обитатель Фермского шоссе. У мужчины диагностировали синяк на левом плече и ссадину на предплечье. Пострадавший пояснил, что дома его поцарапала и укусила жена. После осмотра пациент был отпущен в удовлетворительном состоянии.

