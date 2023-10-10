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    Пользователей кикшеринга предложили верифицировать через «Госуслуги». Это поможет убрать от самокатов несовершеннолетних

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    На встрече клуба законодателей городов федерального значения власти Петербурга озвучили предложения по регулированию кикшеринга в городах. Одно из предложений — ввести верификацию пользователей через портал «Госуслуги», чтобы на арендных электросамокатах не смогли ездить несовершеннолетние. Об этом 10 октября сообщает комитет по транспорту.

    Предложения были разработаны комитетом вместе с игроками рынка кикшеринга. По словам замглавы комтранса Дмитрия Ваньчкова, предложения планируется проработать и реализовать в 2024 году. Кикшеринговые компании готовы ввести в следующем сезоне верификацию сначала как добровольную функцию, затем сделать ее обязательной.

    Предложения от Петербурга изложил на заседании спикер парламента города Александр Бельский. Кроме верификации речь идет создании единой для операторов схемы размещения мест парковки кикшеринга, оснащение самокатов датчиками, которые будут распознавать, если на нем едут более одного человека. Кроме того, ввести обязательное страхование ответственности для кикшеринга и создать единое приложение для жалоб.

    Наконец, власти предложили разработать порядок, по которому будут определены территории, где движение СИМ ограничено, и ставить знаки, которые запрещают езду на СИМ, 3.35 на конкретную зону, а не отрезок дороги.

    По данным Ваньчкова, в Петербурге около 37 тысяч арендных самокатов, в этом сезоне на них уже совершено порядка 25 млн поездок.

    Еще одно предложение, озвученное Бельским, — это введение реестра электросамокатов, чтобы определить их общее количество в городе.

    Тема электросамокатов регулярно возникает в стенах как Мариинского дворца, так и Смольного. Проблемы известны: это езда вдвоем и втроем на одном самокате, использование кикшеринга несовершеннолетними, и гонки, и регулярные ДТП, и стихийные стоянки на тротуарах.

    В сентябре в центре города появились первые знаки, запрещающие езду на средствах индивидуальной мобильности (к ним относятся как электросамокаты, так и гироскутеры, сегвеи, моноколеса и т.д.). Однако случаи, когда электросамокатчики сбивают пешеходов, регулярно продолжают мелькать в новостях. Стало понятно, что власти смотрят в сторону ограничений. Вопрос в том, насколько они будут радикальными.

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