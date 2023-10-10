Пользователей кикшеринга предложили верифицировать через «Госуслуги». Это поможет убрать от самокатов несовершеннолетних

На встрече клуба законодателей городов федерального значения власти Петербурга озвучили предложения по регулированию кикшеринга в городах. Одно из предложений — ввести верификацию пользователей через портал «Госуслуги», чтобы на арендных электросамокатах не смогли ездить несовершеннолетние. Об этом 10 октября сообщает комитет по транспорту.



Предложения были разработаны комитетом вместе с игроками рынка кикшеринга. По словам замглавы комтранса Дмитрия Ваньчкова, предложения планируется проработать и реализовать в 2024 году. Кикшеринговые компании готовы ввести в следующем сезоне верификацию сначала как добровольную функцию, затем сделать ее обязательной.