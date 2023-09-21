Трое на одном самокате на бешеной скорости. На севере Петербурга сбили пожилую женщину

В Приморском районе трое неизвестных, которые на большой скорости ехали на одном кикшеринговом электросамокате, вечером 21 сентября сбили пожилую женщину. Об этом «Фонтанке» рассказала читательница Анна, которая стала очевидцем происшествия.

По словам петербурженки, наезд произошел около 17:15 во дворе дома 10 по улице Маршала Новикова. «Я краем глаза видела, как раз проходила. Видела, что они просто на бешеной скорости мчались, просто на бешеной. Втроем на одном самокате», — рассказала Анна. По ее впечатлению, ездоки были нетрезвые.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна Поделиться Поделиться





«Они ее подняли, ну так а человек еле стоит! Тут я подошла, они быстренько на самокат. Я говорю: вы куда едете, тут везде камеры, все равно вас вычислят. Я пришла, достала телефон, они сразу же уехали», — добавила женщина, подчеркнув, что самокатчики даже не оказали первую помощь пострадавшей. У петербурженки были разбиты колено, рука, а также она получила травму головы.



«Сейчас находится в травматологическом пункте. Женщину привезла в травму. Мы сейчас в очереди, ждем рентген. Они (врачи. — Прим. ред.) должны обратиться [в полицию]. Да, нам сказали, что обязательно будут обращаться», — добавила петербурженка.



По ее данным, пострадавшая — женщина 1955 года рождения, заведующая пульмонологическим отделением в поликлинике, которая расположена в соседнем здании.

Собеседница добавила, что написала кикшеринговой компании. «Они мне пока никакой информации не предоставили», — добавила Анна.



В Петербурге активно обсуждают ограничение работы кикшеринга. В основном претензии касаются езды на большой скорости, вдвоем и более на одном самокате, а также в нетрезвом виде. В городе регулярно происходят наезды самокатчиков на пешеходов.

Ранее в этот день стало известно, что самокатчик сбил ребенка на пешеходном переходе в Выборгском районе.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу ГУ МВД с просьбой подтвердить информацию.

