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    Восемь человек за сутки: в Петербурге самокатчики продолжают ломать пешеходов, но больше — себя

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    Минимум восемь человек с самокатными травмами обратились к медикам в разных районах Петербурга в понедельник. Некоторым из них в больнице придётся задержаться, стало известно «Фонтанке» 7 августа.

    По предварительным данным, днём в Александровскую больницу поступила 33-летняя жительница проспекта Космонавтов с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей лица. Самокатчик сбил её рядом с домом накануне. Женщину поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.

    На Яхтенном мосту на пути неизвестной на самокате оказалась 15-летняя школьница. Ей повезло отделаться посещением травмпункта и ушибом ноги.

    Ногу 68-летней жительнице Приморского района придавил мужчина, ехавший на электросамокате по пешеходному переходу на Савушкина, 140. Ей диагностировали повреждение голеностопного сустава и отпустили долечиваться дома.

    Домой после осмотра ушёл и 23-летний молодой человек, упавший с двухколёсного транспорта на Московском проспекте. У него сломано ребро.

    Для 28-летней петербурженки ночное падение на проспекте Кузнецова обернулось закрытым переломом носа. Её ровесник встал на электросамокат утром, врезался в открытую дверь машины на Тверской и сломал руку.

    С автомобилем не разминулся и 38-летний самокатчик из Кудрово — его сбили во дворе на Софийской. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе зафиксировали травму головы и перелом запястья.

    19-летний житель Калининского района около полудня упал на проспекте Луначарского так, что сломал челюсть.

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