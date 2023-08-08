Восемь человек за сутки: в Петербурге самокатчики продолжают ломать пешеходов, но больше — себя

Минимум восемь человек с самокатными травмами обратились к медикам в разных районах Петербурга в понедельник. Некоторым из них в больнице придётся задержаться, стало известно «Фонтанке» 7 августа.
По предварительным данным, днём в Александровскую больницу поступила
На Яхтенном мосту на пути неизвестной на самокате оказалась
Ногу 68-летней жительнице Приморского района придавил мужчина, ехавший на электросамокате по пешеходному переходу на Савушкина, 140. Ей диагностировали повреждение голеностопного сустава и отпустили долечиваться дома.
Домой после осмотра ушёл и
Для 28-летней петербурженки ночное падение на проспекте Кузнецова обернулось закрытым переломом носа. Её ровесник встал на электросамокат утром, врезался в открытую дверь машины на Тверской и сломал руку.
С автомобилем не разминулся и 38-летний самокатчик из Кудрово — его сбили во дворе на Софийской. В НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе зафиксировали травму головы и перелом запястья.
19-летний житель Калининского района около полудня упал на проспекте Луначарского так, что сломал челюсть.