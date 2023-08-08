Восемь человек за сутки: в Петербурге самокатчики продолжают ломать пешеходов, но больше — себя

Минимум восемь человек с самокатными травмами обратились к медикам в разных районах Петербурга в понедельник. Некоторым из них в больнице придётся задержаться, стало известно «Фонтанке» 7 августа.



По предварительным данным, днём в Александровскую больницу поступила 33-летняя жительница проспекта Космонавтов с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом костей лица. Самокатчик сбил её рядом с домом накануне. Женщину поместили в отделение челюстно-лицевой хирургии.