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    Четырехлетняя девочка, которую мать заперла в квартире, остается в больнице Петербурга

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    Четырехлетняя девочка, которая кричала и звала на помощь из окна пятиэтажки в Калининском районе, до сих пор находится в больнице. При этом у нее отсутствуют телесные повреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили в районной администрации 10 октября.

    Малышка поступила в больницу 2 октября после того, как ее вызволили из квартиры на проспекте Металлистов. Там дочь одну на 4 часа оставила мать. Приехавшие на вызов соседей правоохранители увидели в квартире признаки антисанитарии: тараканов, клопов.

    На данный момент ребенок находится в медучреждении уже больше недели. При этом девочка не изъята из семьи, и мать может забрать ее после того, как создаст все необходимые условия для проживания ребенка. Готовность забрать девочку изъявлял и отец, но в органы опеки он пока не обращался, уточнили в администрации.

    В отношении матери возбуждено уголовное дело. Ведется проверка.

    Соседи семьи рассказали «Фонтанке», что несколько раз до этого слышали крики ребенка из квартиры. Подробности читайте в нашем материале.

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