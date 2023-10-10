Четырехлетняя девочка, которую мать заперла в квартире, остается в больнице Петербурга

Четырехлетняя девочка, которая кричала и звала на помощь из окна пятиэтажки в Калининском районе, до сих пор находится в больнице. При этом у нее отсутствуют телесные повреждения. Об этом «Фонтанке» сообщили в районной администрации 10 октября.



Малышка поступила в больницу 2 октября после того, как ее вызволили из квартиры на проспекте Металлистов. Там дочь одну на 4 часа оставила мать. Приехавшие на вызов соседей правоохранители увидели в квартире признаки антисанитарии: тараканов, клопов.

На данный момент ребенок находится в медучреждении уже больше недели. При этом девочка не изъята из семьи, и мать может забрать ее после того, как создаст все необходимые условия для проживания ребенка. Готовность забрать девочку изъявлял и отец, но в органы опеки он пока не обращался, уточнили в администрации.