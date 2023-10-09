В Renaissance Development сообщили, что не против возложения цветов у израильского консульства, но запросов на этот счет не получали

В турецкой инвестиционной компании Renaissance Development прокомментировали ситуацию с возложением цветов у консульства Израиля в Петербурге, которое расположено на территории принадлежащего фирме бизнес-центра на Херсонской улице. Представитель компании 9 октября сообщил «Фонтанке», что там не получали запросов от органов власти или дипмиссии на соответствующее мероприятие. «Мы как собственники не против и ожидаем запроса от консульства или полиции», — сообщили в пресс-службе Renaissance Development.

Накануне петербуржцы пытались возложить цветы к консульству Израиля, но их разворачивали сотрудники полиции со словами о том, что согласования с собственником здания о появлении стихийного мемориала нет. Как позже пояснил «Фонтанке» источник в силовых структурах, установка не разрешать возложение цветов у генконсульства дана петербургской полиции по соображениям безопасности. «Не дай бог, в цветах окажутся не цветы…» — сказал собеседник.

Консульство арендует помещения в бизнес-центре Renaissance Pravda, который принадлежит Renaissance Development. И формально разрешения от собственника на мемориал действительно не было, потому что его никто не спрашивал.

«Полицейский перенаправлял людей, ссылался на то, что разрешения нет. Хотя разрешения нет, потому что никто и не спрашивал, и отказа с нашей стороны не было. Я предполагаю, что это [указание поступило] со стороны города, поскольку ни с нашей стороны, ни со стороны израильского консульства не было ни запроса, ни отказа», — добавил представитель компании. Он отметил, что сейчас на месте уже появились цветы. Также петербуржцы приносят их к Большой хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте.