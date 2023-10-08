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    Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа

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    24 комментария

    Реорганизацию Северного флота с лишением его статуса военного округа предложило провести Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовой информации.

    В документе предлагается включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа с «целью оптимизации системы управления». Сейчас они относятся к военному округу Северного флота.

    В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. Это, по его словам, позволит усилить группировки войск на западных границах.

    Северный флот приравняли к военному округу с 2021 года.

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    Комментарии 24

    Гость08 Окт 2023 в 19:20
    полусухим
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