Минобороны предложило лишить Северный флот статуса военного округа

Реорганизацию Северного флота с лишением его статуса военного округа предложило провести Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовой информации.



В документе предлагается включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа с «целью оптимизации системы управления». Сейчас они относятся к военному округу Северного флота.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. Это, по его словам, позволит усилить группировки войск на западных границах.