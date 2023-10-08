Кадырову ответили на предложение отменить выборы президента: новости спецоперации за 8 октября

США хотят передать Украине крупнейший пакет помощи Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 октября.



Кадырову ответили на призыв отменить выборы Сенатор Андрей Климов ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы президента из-за СВО. Климов заявил, что Конституция РФ должна оставаться главным ориентиром в этом вопросе, однако граждане могут предлагать свои инициативы. — Есть Конституция Российской Федерации, и она должна быть главным ориентиром.

«Конституцию никто менять не собирается, кажется» Андрей Климов

Наш президент — большой специалист в области права. Он тщательно следит за тем, чтобы все было в рамках конституционных норм. И тут бы я поставил точку в этом вопросе, — сказал Климов агентству ТАСС.

При этом он отметил, что любой гражданин РФ может вносить свои предложения, как это сделал Кадыров. Климов уточнил, что дату выборов, вероятно, объявят зимой. — Объявляет выборы Совет федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре, — цитирует слова сенатора «РИА Новости». Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы из-за СВО.

Белый дом хочет передать Украине $100 млрд Белый дом рассматривает возможность обратиться к конгрессу с запросом о крупнейшем пакете помощи Украине до следующих президентских выборов. Речь о сумме в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на источники. — Идея «большого пакета помощи» поддерживается многими в администрации. Сторонники Украины хотят, чтобы был принят единый закон, и больше не нужно было иметь с этим дело до следующих выборов, — сообщил источник издания.

Глава МОК отказался от тотального бана России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рекомендации организации о допуске российских спортсменов к соревнованиям находят больше поддержки. Об этом пишет портал Inside The Games.

— Большинство международных федераций применяют наши рекомендации для достижения этой цели, чтобы соответствовать нашей миссии, и многочисленные соревнования были организованы без серьезных инцидентов, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе. <...> В этих строгих условиях мы предоставляем возможность спортсменам соревноваться. Мы видели, что это получает все большую поддержку, — сказал Бах.

