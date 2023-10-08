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    В Петербурге пенсионерка заявила о домогательствах к 16-летней внучке. К подростку в автобусе приставал мужчина с морщинистым лицом

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    16-летняя петербурженка пожаловалась бабушке на сексуальные приставания в общественном транспорте. Седовласого мужчину будут искать на видеозаписи.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в полицию обратилась 65-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 5 октября ее 16-летняя внучка ехала на автобусе от станции метро «Ломоносовская». В районе улицы Народной к ней проявил сексуальный интерес седовласый пассажир в яркой синей спортивной куртке. Внучка запомнила его морщинистое лицо.

    Материал передан в Следственный комитет. Следователи будут изучать кадры с камеры, установленной внутри салона автобуса.

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