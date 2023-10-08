В Петербурге пенсионерка заявила о домогательствах к 16-летней внучке. К подростку в автобусе приставал мужчина с морщинистым лицом

Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в полицию обратилась
Материал передан в Следственный комитет. Следователи будут изучать кадры с камеры, установленной внутри салона автобуса.
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Как стало известно «Фонтанке» 8 октября, накануне в полицию обратилась
Материал передан в Следственный комитет. Следователи будут изучать кадры с камеры, установленной внутри салона автобуса.
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