400 спасателей, 200 упавших деревьев и 30 автомобилей. В МЧС России рассказали о последствиях непогоды в Петербурге и не только

Сильный дождь и ветер накануне нарушили электроснабжение в девяти регионах России, повалили более 200 деревьев и повредили около 30 автомобилей. О таких итогах разгула стихии рассказали 8 октября в пресс-службе МЧС России.



Как сообщили в ведомстве, в Петербурге спасатели более 180 раз выезжали на падение деревьев и повреждение слабозакрепленных конструкций. В городе получили повреждения 28 автомобилей, а одно дерево рухнуло на забор детского сада. Ветер уносил автобусные остановки и выбивал в них стекла. Одна женщина порезалась осколками. В Ленинградской области были проблемы с электроснабжением. Сейчас оно восстановлено.