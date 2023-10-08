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    400 спасателей, 200 упавших деревьев и 30 автомобилей. В МЧС России рассказали о последствиях непогоды в Петербурге и не только

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    Сильный дождь и ветер накануне нарушили электроснабжение в девяти регионах России, повалили более 200 деревьев и повредили около 30 автомобилей. О таких итогах разгула стихии рассказали 8 октября в пресс-службе МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, в Петербурге спасатели более 180 раз выезжали на падение деревьев и повреждение слабозакрепленных конструкций. В городе получили повреждения 28 автомобилей, а одно дерево рухнуло на забор детского сада. Ветер уносил автобусные остановки и выбивал в них стекла. Одна женщина порезалась осколками. В Ленинградской области были проблемы с электроснабжением. Сейчас оно восстановлено.

    В своих бедах регионы не одиноки. Поваленные деревья также убирают в Московской, Брянской, Орловской и Тульской областях. Электроснабжение восстанавливают в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской и Орловской областях. По итогу последствия непогоды устраняют около 400 спасателей с использованием 160 единиц техники.

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