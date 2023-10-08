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    Разбитые остановки и десятки помятых деревьями машин. Показываем, как стихия прошлась по Петербургу

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    Тяжёлые погодные сутки пережил Петербург. На город обрушилось испытание в виде мощного ветра, дождя и снега. Не выдерживали деревья и автобусные остановки.

    Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга 8 октября, накануне во время разгула стихии повреждения получили 28 автомобилей. Сотрудники 163 раза выезжали убирать упавшие или наклонившиеся деревья. Во дворе 72 дома на улице Ленсовета ветер уронил косое дерево на автомобили. На Курляндской упавшее дерево повредило забор детского сада.

    Более 20 вызовов было связано с устранением падения слабозакрепленных конструкций. В Красносельском районе на улице Рихарда Зорге ветер повалил автобусную остановку. В Адмиралтейском районе на площади Труда порывы выбили стекло в остановочном комплексе. Один человек пострадал — женщина получила порезы разбитым стеклом.

    Петербург находится в тылу циклона. В воскресенье, 8 октября, в городе ожидается снег с дождём и холод.

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