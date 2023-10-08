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    Снег с дождем и холод. Петербург находится в тылу циклона

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    Мокрый снег с дождем останутся в Петербурге в воскресенье, 8 октября. Начало рабочей недели тоже теплым не окажется.

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    Днем 8 октября температура воздуха в городе будет колебаться от плюс 3 до плюс 5 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Северный и северо-западный вечер будет умеренным, но местами возможны порывы до сильного.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем», — сообщает специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, для города и горожан это означает облачность и осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха, еще недавно бившая тепловые рекорды, окажется на 2 — 3 градуса ниже климатической нормы.

    Дожди и мокрый снег, по данным синоптиков, продолжатся и в понедельник, 9 октября. Температурный фон останется примерно на том же уровне — до плюс 6 градусов.

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