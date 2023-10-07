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    В Петербурге ветер роняет деревья на машины и не собирается утихать. Без пострадавших не обошлось

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    В МЧС рассказали, что непогода натворила за день в Петербурге. Пострадали не только деревья и машины: медицинская помощь потребовалась женщине.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к шести вечера 7 октября пожарно-спасательные подразделения успели отработать без малого сотню вызовов, связанных с последствиями разгула стихии.

    МЧС Санкт-Петербурга

    Большинство из них — это жалобы на деревья, которые не выдержали непогоду или вот-вот могут упасть. Девять раз спасатели выезжали, чтобы устранить угрозу обрушения слабо закреплённых конструкций.

    По подсчётам ведомства, повреждены почти полтора десятка автомобилей. Пострадала женщина — она получила порезы от разбитого стекла.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В МЧС предупреждали, что в субботу порывы ветра могут достигать 17 м/с. В прогнозах дождь и мокрый снег. В воскресенье, 8 октября, в городе комфортнее не станет.

    читатель «Фонтанки»

    По данным УГМС по Северо-Западу, сейчас в Петербурге ветер дует со скоростью до 8 м/с. Дождь в ближайшие часы не прекратится.

    Между тем уровень воды в Неве растёт. До 140 см на гидрологическом посту Горного института он поднялся в семь часов вечера, через полтора часа достиг отметки 148 см.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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