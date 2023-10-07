    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, вос

    730мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd100.49eur106.01

    Дождь, мокрый снег и сильный ветер. Петербургу сулят непростое воскресенье

    5882
    7 комментариев

    Температура в Петербурге удерживает плюсовые значения, несмотря на порывистый ветер. Судя по прогнозам, воскресенье комфортным для прогулок не будет.

    О еще более заметном ухудшении погоды в конце недели предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Синоптики обещают 8 октября дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

    По данным УГМС по Северо-Западу, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 1–3 градусов, осадки местами будут сильными. Днём будет ненамного теплее: в прогнозах максимум +5.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    Погода
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 7

    Гость07 Окт 2023 в 16:44
    За городом снег выпал...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close