Дождь, мокрый снег и сильный ветер. Петербургу сулят непростое воскресенье

Температура в Петербурге удерживает плюсовые значения, несмотря на порывистый ветер. Судя по прогнозам, воскресенье комфортным для прогулок не будет.



О еще более заметном ухудшении погоды в конце недели предупреждает ГУ МЧС по Петербургу. Синоптики обещают 8 октября дождь, мокрый снег и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

По данным УГМС по Северо-Западу, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до 1–3 градусов, осадки местами будут сильными. Днём будет ненамного теплее: в прогнозах максимум +5.