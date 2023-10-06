В центре дешевле, в Шушарах — совсем дорого. Сколько в Петербурге придется отдать за бензин

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В стране топливный кризис — бензин и дизельное топливо продолжают дорожать, какие бы меры ни пытались предпринять власти. Даже полный запрет на экспорт нефтепродуктов не помог — эффект оказался слабым и краткосрочным. «Фонтанка» решила проследить, сколько за бензин придется отдать на разных заправках в Петербурге, и узнала, где заправляться дороже, а где — дешевле.



«Фонтанка» уже писала о том, как в стране пытались преодолеть топливный кризис и почему успех принятых мер так и не отразился на рядовых автомобилистах. 5 октября стоимость бензина и топлива продолжила расти на бирже: Аи-92 за день вырос в цене на 1,35%, Аи-95 — на 1%. Сегодня российские власти решили вернуть топливный демпфер: нефтезаводы будут получать выплаты из бюджета, если установят цены на внутреннем рынке ниже, чем на экспорт.



«Вроде как снижение наблюдается на бирже, а за вчерашний день в рознице литр бензина АИ-92 [стоил] 51,6 руб., до 21-го числа был 49,7 — то есть цена-то растет в розницу. Меры приняты, а цены растут», — удивлялся президент Владимир Путин в конце сентября на профильном совещании.



На следующей неделе Росстат отчитался: АИ-95 подешевел на 0,4%, дизтопливо — на 0,1%. Но это в среднем по стране. Для Петербурга статистическое ведомство тоже насчитало — в среднем — заметное лишь в микроскоп снижение. А как в реальности — в отчете нет. Цены на соседних заправках отличаются порой на 2–3 рубля. При заправке полного бака в 50 литров эта разница выливается в 100–150 рублей. Вроде бы не особо много, но вопрос все же очень чувствительный. Редакция выяснила, где сколько стоит бензин в реальности в Петербурге: в центре и на окраинах.

Цены на топливо последние четыре месяца в принципе только растут. Только с начала сентября, по данным Росстата, стоимость литра Аи-92 выросла на 1%, Аи-95 — на 0,8%, Аи-98 — на 2,6%, а дизельного топлива — на 2,7%.



Дешевле всего топливом торгуют на заправках Vervex. Бензин Аи-92 там можно залить за 47,05 рубля за литр, Аи-95 — 51,05 рубля, Аи-98 — 61,9 рубля, а дизельное топливо — за 55 рублей. Чуть дороже — у Neste (актив «Татнефти». Литр бензина Аи-92 там обойдется в 48,3 рубля, Аи-95 — 51,8 рубля, Аи-98 — 60,47 рубля, а дизельного топлива — 60,7 рубля.



На АЗС «Фаэтон» дизельное топливо самое дешевое в Петербурге — 54,8 рубля, а за бензин Аи-92 и Аи-95 просят 47,9 и 52,4 рубля. На заправках Петербургской топливной компании Аи-92 стоит 49,9 рубля, Аи-95 — 54 рубля, а дизель — 62,1 рубля.



Еще дороже топливо на заправках «Татнефти» и Shell: Аи-95 можно залить за 54,7 и 54,8 рубля соответственно, Аи-98 — за 64,7 и 64 рубля, а дизель — за 61,7 и 62,5 рубля. Чуть сильнее по кошельку ударит бензин у «Лукойла»: за литр Аи-92 просят 50,94 рубля, Аи-95 — 55,8, а за дизель — 63,3 рубля.

Самое дорогое топливо в Петербурге на заправках Nord Point. Там самый дешевый Аи-92 заливают за 60,3 рубля, Аи-95 — за 61,8, Аи-98 — за 63,3, а дизель — за 67,3. И это в районе Выборгской набережной, дальше от центра — дороже. К примеру, на Коломяжском проспекте на АЗС Nord Point бензин Аи-95 стоит уже 62 рубля за литр, а Аи-98 — почти 65 рублей.



Но стоит заметить, что это история повсеместная — на заправках большинства компаний цена на топливо зависит от местоположения АЗС. Особенно это заметно, если заправляться на выезде из города. На юге, за Автово, на заправке Петербургской топливной компании (теперь она принадлежит «Роснефти») бензин, хоть и на десятые доли процента, но дороже, чем в центре. За литр Аи-95 там попросят отдать 54,2 рубля, а за дизель — 62,2 рубля. На выезде из Красносельского района бензин Аи-95 в принципе дешевле 53,5 рубля не купишь — самая низкая цена у «Газпромнефти», самая высокая — 55,78 рубля — у «Лукойла».



Если проезжать Приморский район и двигаться в сторону Лисьего Носа, то заправляться выйдет еще накладнее по цене. Там на заправках Shell литр Аи-95 можно залить почти за 59 рублей, у Neste — почти за 60. Аи-98 обойдется в 60,47 рубля, а дизельное топливо — почти во все 70. Примерно одни и те же цены, вне зависимости от географии, разве что у «Лукойла».



За КАДом на севере бензин стоит поменьше, но все равно не столько, сколько в центральной части Петербурга. В районе Парголово или в Мурино Аи-95 продают за 55 рублей, в районе Бугров — за 51 рубль. Восточнее, в районе Кальтино, литр того же бензина стоит все 57 рублей.

Дороже всего, судя по ценам, заправляться в Шушарах. Там самый-самый минимум за Аи-95 — 62,1 рубля.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

